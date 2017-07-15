Гаджи Гаджиев: Рязанцев легко впишется в «Амкар»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

«В части поиска и приглашения игроков из низших российских лиг у нас есть определенные успехи, и болельщики «Амкара» об этом знают. В силу хорошо известных причин нам несколько сложнее решать вопросы с приглашением игроков, способных со старта чемпионата усилить игру команды, хотя бы потому, что у нас вполне квалифицированные футболисты, а для приглашения игроков более классных нужен другой клубный бюджет. Вот поэтому надеемся, что появление в нашей команде Александра Рязанцева сделает более осмысленной игру нашей мобильной средней линии. Для нас не менее значимо и то, что Саша по духу вполне совместим с амкаровцами.

Хорошо, что мы сохранили большую часть прошлогоднего основного состава, потеряв только Бранко Йовичича, и хорошо, что с большинством из них мы пролонгировали контракты. Но в то же время, Клуб пока не решил несколько задач. Центр обороны, надеюсь, укрепили, пригласив опытного Михаила Сивакова, а вот приобрести форварда и опорного полузащитника пока не смогли, хотя планировали усилить эти позиции. Мы продолжаем поиски, но пока те игроки, которые приезжали на просмотр, были не сильнее наших. Это были добротные футболисты, но удлинять скамейку нет никакого смысла. Нам все же нужен нападающий более высокого класса», — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».