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Валерий Кечинов: Вторая желтая Адриано? На усмотрение судьи

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - о моменте, когда Адриано могу получить вторую желтую карточку за стычку с Тарасовым.

- Адриано нужно было показывать вторую желтую карточку?
- Мое мнение: на усмотрение судьи. Он был рядом, все видел. По телевизору показалось, что бразилец агрессивно отреагировал на подкат Тарасова, начав брыкаться ногами и руками. Могла ли быть показана вторая желтая? Могла. И, думаю, после удаления у «Локомотива» было бы преимущество. Но, видимо, судья решил не ломать игру. Если бы Адриано откровенно полез драться, тогда бы наверняка последовало удаление. В общем, на усмотрение судьи.

Голосование: Как должен быть поступить арбитр по отношению к Луису Адриано?

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