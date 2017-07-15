«Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию
«Салават Юлаев» отправился на учебно-тренировочный сбор в Финляндию.
С 15 по 28 июля команда будет готовится к новому сезону КХЛ в спортивном комплексе Виерумяки.
В Финляндию уфимцы вылетели в следующем составе:
Вратари: Андрей Кареев, Даниил Тарасов, Иван Федотов.
Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Максим Гончаров, Анатолий Елизаров, Денис Куляш, Филип Ларсен, Александр Логинов, Максим Осипов, Григорий Панин, Руслан Петрищев.
Нападающие: Евгений Бодров, Георгий Бусаров, Эдуард Гиматов, Илья Зубов, Йоонас Кемппайнен, Денис Кокарев, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Доминик Кубалик, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Максим Майоров, Игорь Макаров, Александр Оськин, Александр Петрунин, Даниил Скориков, Линус Умарк, Артем Федоров, Тему Хартикайнен, Степан Хрипунов.
Вратарь Бен Скривенс и нападающий Линус Умарк присоединятся к команде по прилету в Хельсинки.