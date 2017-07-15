«Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию

читайте также

Евгений Коротков: С Вестерлундом работать интересно Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков поделился впечатлениями от тренировок под руководством финского наставника Эркки Вестерлунда.

Евгений Зимин: Надеюсь, «Спартак» при Епанчинцеве будет играть в красно-белый хоккей Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в предстоящем сезоне КХЛ.

Леонид Вайсфельд: Была задача определиться по двум-трем позициям, решение мы приняли Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд перед вылетом команды на сбор в Финляндию рассказал о подготовке к новому сезону.

Ничушкин может вернуться в «Даллас» Нападающий Валерий Ничушкин планирует вернуться в клуб НХЛ «Даллас Старз» после окончания контракта с ЦСКА.

Агент Гусева – о продлении контракта со СКА: Никита изначально не собирался уезжать в НХЛ Александр Черных, агент нападающего СКА Никиты Гусева, прокомментировал подписание нового соглашение с петербургским клубом.

СКА продлил контракт с Гусевым Нападающий СКА Никита Гусев подписал новое соглашение с армейцами, сообщает сайт петербургского клуба.

«Автомобилист» подписал нападающего Ионина и защитника Кобелева «Автомобилист» подписал однолетние контракты с нападающим Владимиром Иониным и защитником Романом Кобелевым, сообщается на официальном сайте клуба.

Андрей Кареев: Конкуренции со Скривенсом не боюсь Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал о конкуренции с Беном Скривенсом.

Вячеслав Быков: Вы мне можете объяснить, почему КХЛ начала урезать клубы? Обозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.

Лучший вратарь ЧМ-2013 перешел в минское «Динамо». Таблица переходов КХЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.

«Ак Барс» подписал нападающего Галиева, выступавшего за «Вашингтон» «Ак Барс» заключил контракт с нападающим Станиславом Галиевым, сообщается на официальном сайте клуба.

Вячеслав Быков: Если Ягр приедет в КХЛ, чтобы дотянуть до пенсии, то лучше не надо Обозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.

Горди Дуайер: Кандидатура Энрота была лучшим вариантом на трансферном рынке на данный момент Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал переход вратаря Юнаса Энрота.

14 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва) присвоен статус «Неограниченно свободный агент» По итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ и Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, которое состоялось 13 июля, еще 14 игроков «ОХК «Динамо» (Москва) присвоен статус «Неограниченно свободный агент».

Московское «Динамо» продолжит выступать в «Парке Легенд» Новое руководство московского «Динамо» и «Парк Легенд» согласовали выступление команды на территории ледового дворца в следующем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

«Адмирал» продлил контракт с нападающим Горшковым «Адмирал» на один год продлил контракт с нападающим Александром Горшковым.

Мозякин восстановился после травмы и готов к сезону Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин восстановился после травмы и готов к предстоящему сезону КХЛ.

Директор «Ак Барса»: После медосмотра Зарипов присоединится к команде Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал, когда нападающий Данис Зарипов присоединится к команде и поведал о селекции казанского клуба.

Ян Муршак: Настало время оживить эмоции в «Торпедо» Форвард «Торпедо» Ян Муршак поделился впечатлениями от перехода в нижегородский клуб.