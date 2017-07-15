Валерий Кечинов: «Спартак» стал по-хорошему наглым
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - о Суперкубке.
- «Спартак» отстоит титул?
- Надеюсь, на это. И верю. Видно, что у команды появилась уверенность, наглость в хорошем смысле слова, стабильность и баланс. Если раньше в атаке мы всегда выглядели неплохо, то в обороне случались проблемы. Могли и забить сколько угодно, и пропустить. Сейчас заметно, что во всех линиях – баланс. Оборона прибавила сильно.
- На что может рассчитывать «Локомотив»?
- На борьбу за еврокубки. Это однозначно.
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