Валерий Кечинов: «Спартак» стал по-хорошему наглым

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов - о Суперкубке.



- «Спартак» отстоит титул?

- Надеюсь, на это. И верю. Видно, что у команды появилась уверенность, наглость в хорошем смысле слова, стабильность и баланс. Если раньше в атаке мы всегда выглядели неплохо, то в обороне случались проблемы. Могли и забить сколько угодно, и пропустить. Сейчас заметно, что во всех линиях – баланс. Оборона прибавила сильно.



- На что может рассчитывать «Локомотив»?

- На борьбу за еврокубки. Это однозначно.