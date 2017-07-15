Ги Лякомб: Я не был уверен, что Зидан готов сразу начать тренерскую карьеру

Куратор Зидана на тренерских курсах рассказал, что его подопечный вначале недостаточно хорошо читал игру.

«Когда Зидан кончил учебу (в 2015-м году, и получил диплом тренера профессиональных команд - прим. ред.), я не был уверен, что он готов сразу начать тренерскую карьеру, но прогресс был на лицо, - сказал в интервью SOFOOT.comГи Лякомб - куратор Зинедина Зидана на годичных тренерских курсах. - Но потом он быстро ликвидировал недостатки. В частности, Зинедин недостаточно хорошо читал игру, были у него пробелы в тактике. Но с таким игроцким опытом, да к тому же, работая помощником у Моуриньо а потом у Анчелотти, быстро учишься! И потом он правильно решил начать карьеру главного тренера в Кастилье. Там он в спокойной обстановке мог совершенствоваться. Он совершал ошибки, не был столь уверен в решениях, можете мне поверить, но с молодыми то работать проще, чем с профи. Поэтому так же начинали в свое время и Гвардиола и Луис Энрике».