Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Ростов
Футбол  Спартак-2- : -Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец- : -Крылья Советов
Футбол  Тосно- : -Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Легков: Буду готовиться к Олимпиаде-2018, надежда умирает последней (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ОКРКомментарии

Российский лыжник Александр Легков планирует выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, несмотря на свое отстранение от международных стартов. 

- Мне уже 34 года, и я опустошен после всех этих событий. Но, несмотря на это, я каждый день тренировался после того, как меня отстранили. Возьму себя в руки и начну готовиться к Олимпийским играм в Пхенчане. Постараюсь сделать все по максимуму. Надежда умирает последней.

Что бы я поменял в своей спортивной жизни, если бы меня спросили об этом? Не стал бы менять ничего. Потому что все, чего я добился в спорте, я добился потом, кровью и тяжелыми тренировками, - рассказал Легков.

Напомним, в 2016 году Международная федерация лыжного спорта на основании доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила Легкова от участия в международных соревнованиях.

Впоследствии CAS отклонил апелляцию олимпийского чемпиона Сочи-2014 в марафоне на это решение.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Авербух: На Олимпиаде-2018 бороться за медали в мужском одиночном катании мы вряд ли сможемТренер и хореограф Илья Авербух сомневается в том, что российские «одиночники» смогут показать высокие результаты на Олимпийских играх в Пхенчхане.«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛ«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛНападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную.Илья Ковальчук: У меня нет надежд, что игроки НХЛ приедут на ОлимпиадуФорвард СКА Илья Ковальчук рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и поделился мнением об отъезде Дадонова и Шипачева в НХЛ.Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемКовальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемИлья Ковальчук хотел в НХЛ прямо сейчас, но ситуация сложилась как надо и без этого.Рене Фазель: В НХЛ идет борьба не за или против Олимпиады, а между лигой и профсоюзомПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о текущей ситуации в НХЛ накануне Олимпиады в Пхенчхане.Вячеслав Быков: Решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду – это неуважение к собственным игрокамБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду 2018 года.«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборнойСергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Роман Любимов: Задело, что не попал на чемпионат мира. Но моя цель – Олимпиада!Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Романа Любимова, который возвращается из «Филадельфии» в ЦСКА.Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНиколай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.В Сокольниках состоялся праздник, посвященный Олимпиаде-2018 (фото)Алексей Зайцев: Медаль на Олимпиаде-2018 посвящу дочериБобслеист сборной России и супруг Алии Мустафиной Алексей Зайцев заявил, что завоеванные медали на Олимпийских играх в Южной Корее посвятит своей дочери.Бах поддержал идею совместного выступления Южной и Северной Кореи на Олимпиаде-2018Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал идею совместного выступления сборных Южной и Северной Кореи в Пхенчхане-2018.Дмитрий Курбатов: Сборная будет базироваться под Сеулом, а оттуда переедет в Олимпийскую деревнюИсполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что хоккеисты сборной России перед Олимпиадой 2018 года будут готовиться под Сеулом.Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Это заявление в интервью New York Times взывало много вопросов и сейчас мы постараемся на них ответить.Рене Фазель: В хоккее нет никаких проблем с допингом, Россия должна сыграть на ОлимпиадеПрезидент ИИХФ Рене Фазель уверен в том, что сборная России примет участие в олимпийском турнире 2018 года.Светлана Гладышева: Основная задача наших «друзей» - не допустить Россию на Олимпиаду в КорееБывшая горнолыжница, вице-чемпионка Олимпиады-1994 в Лиллехаммере в супергиганте Светлана Гладышева прокомментировала заявление президента МОК Томаса Баха о новых санкциях, которые могут ожидать российский спорт.Олимпиада-2018. Часть соревнований по лыжным видам может пройти в КНДРЧасть лыжных соревнований на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенхчане (Южная Корея) может пройти на территории КНДР. Об этом сообщает британское издание The Guardian.Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?«Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова от драфта расширения. Что это значит?Вячеслав Быков: Не отпустив своих игроков на Олимпиаду, НХЛ проигнорировала всехБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду-2018.Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?«Советский спорт» уже рассказывал о том, что олимпийская столица Зимних Игр-2018 готовит настоящий технологический прорыв.
Футбол
Валерий Кечинов: Вторая желтая Адриано? На усмотрение судьи
Футбол
«Манчестер Юнайтед»: Забудьте про Мэйвезера и Макгрегора, настоящая битва - только у нас (видео)
Футбол
Виталий Мутко: Старт футбольного сезона получился очень ярким
Теннис
Роджер Федерер: Мне нравится творить историю на Уимблдоне
все новости
Александр Легков
Александр Легковвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018