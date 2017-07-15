Александр Легков: Буду готовиться к Олимпиаде-2018, надежда умирает последней (видео)

Российский лыжник Александр Легков планирует выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, несмотря на свое отстранение от международных стартов.

- Мне уже 34 года, и я опустошен после всех этих событий. Но, несмотря на это, я каждый день тренировался после того, как меня отстранили. Возьму себя в руки и начну готовиться к Олимпийским играм в Пхенчане. Постараюсь сделать все по максимуму. Надежда умирает последней.

Что бы я поменял в своей спортивной жизни, если бы меня спросили об этом? Не стал бы менять ничего. Потому что все, чего я добился в спорте, я добился потом, кровью и тяжелыми тренировками, - рассказал Легков.

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Напомним, в 2016 году Международная федерация лыжного спорта на основании доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила Легкова от участия в международных соревнованиях.

Впоследствии CAS отклонил апелляцию олимпийского чемпиона Сочи-2014 в марафоне на это решение.

