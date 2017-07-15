«Луч-Энергия» разгромил «Томь» в ФНЛ
«Луч-Энергия» дома обыграл «Томь» (3:0) во втором туре первенства ФНЛ.
У победителей отличились Андрей Мязин (23-я минута), Амир Бажев (48-я) и Руслан Гордиенко (78-я).
Команда из Владивостока набрала первые очки в турнире, сибиряки потерпели второе поражение.
В следующем туре «Луч-Энергия» 22 июля сыграет на выезде с «Химками», а «Томь» в тот же день примет «Олимпиец».
Матч
Луч-Энергия - Томь - 3:0 (1:0)
Голы
Мязин 23 (1:0). Бажев 48 (2:0). Гордиенко 78 (3:0).
Состав
Луч-Энергия: Котляров, Соблиров, Тихий, Стешин, Насадюк (Марченко, 66), Пономаренко, Носов (Гордиенко, 59), Килин, Бажев (Заерко, 84), Маляка, Мязин (Хлебородов, 77)
Томь: Шафинский, Герасимов, Соколов (Салахутдинов, 46), Митерев, Каретник (Саная, 47), Петраков Ю., Деобальд, Войдель (Большунов, 82), Сасин, Соболев, Кудряшов
Незабитые пенальти
Саная (Томь), 90
Предупреждения:
нет - Соколов, 17; Сасин, 40; Войдель, 49; Салахутдинов, 74
Место и дата
15 июля 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция