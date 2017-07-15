Леонид Вайсфельд: Была задача определиться по двум-трем позициям, решение мы приняли

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд перед вылетом команды на сбор в Финляндию рассказал о подготовке к новому сезону.

- Как оцените первую часть подготовки к сезону?

- В принципе все было по плану, особо оценивать здесь нечего, обычная предсезонная работа. Просто у нас была задача определиться по двум-трем позициям, кого мы везем в Финляндию. Решение мы приняли, проблем никаких нет, Слава Богу, все здоровы. Ждем дальнейшей работы.

- Наверное, в Финляндии ребят ожидает очень тяжелая работа?

- Трудно сказать. Вообще, предсезонки они везде примерно одинаково тяжелые, а специфика нагрузок у разных тренеров разная. Для тех, кто не привык к тренеру, действительно будет сложно, но посмотрим, как там будет.

- В то же время игроки отмечают, что у Эркки Вестерлунда очень интересные тренировки. Вы обратили на это внимание?

- Тут какая ситуация. Когда новый тренер, у него действительно подбор упражнений другой и естественно, для ребят это интересно.