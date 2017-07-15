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Генменеджер «Далласа»: Радулов - это смесь Дацюка и Федорова

Источник:  Dallas NewsКомментарии

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл уверен в том, что российский форвард Александр Радулов станет одним из лидеров команды. 

- Радулов - один из лучших российских хоккеистов за последние 7-8 лет. Он набирал больше всех очков в КХЛ, становился чемпионом страны. Я видел его на льду, начиная с 16 лет. Это типичный российский хоккеист, которого характеризует высокий уровень мастерства, хорошее понимание и чувство игры.

Он очень силен при игре с шайбой, у него низкий центр тяжести. Когда он получает шайбу, его трудно остановить. Радулов - это смесь Дацюка и Федорова, - цитирует Нила Dallas News.

Александр Радулов в начале июля подписал пятилетний контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз».

В новой команде россиянин будет ежегодно получать 6,25 миллиона долларов, а общая сумма соглашения составляет 31,25 млн.

Напомним, в сезоне-2016/17 Радулов выступал за «Монреаль», в составе которого он провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко.

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