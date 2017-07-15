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Бывший инспектор ФИФА: Луис Адриано был зачинщиком потасовки, он заслуживал удаления

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд уверен в том, что нападающего «Спартака» Луиса Адриано стоило удалить с поля во время матча за Суперкубок России-2017.

- Именно Адриано стал зачинщиком потасовки между футболистами обеих команд во втором тайме. Бразилец заслуживал удаления. Однако желтую карточку получил молодой игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов, - заявил Бартфельд.

Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России. 

18 июля красно-белые сыграют на «Открытие Арене» с «Динамо» в первом туре чемпионата России-2017/18.

Голосование: Как должен быть поступить арбитр по отношению к Луису Адриано?



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