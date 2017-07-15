Анна Карнаух: американки - очень неудобный соперник для России

Ватерполистка Анна Карнаух оценила шансы женской сборной по водному поло на чемпионате мира в Будапеште.

«У Венгрии состав примерно тот же, у гречанок и голландок тоже особо без изменений. У остальных составы претерпели изменения. С Грецией у нас есть разный опыт по встречам: выигрываем-выигрываем, а потом раз — и проиграем.

Но, наверное, самый неприятный соперник все-таки американки, на них, может быть, даже какой-то барьер стоит. Но как показала Мировая лига, мы можем с ними бороться и играть мяч в мяч», - приводит слова Карнаух «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира по водному полу пройдет в Будапеште с 16 по 28 июля.