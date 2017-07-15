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Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футбола

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче за Суперкубок России, в котором «Спартак» в дополнительное время обыграл «Локомотив» (2:1).

«Матч открытия сезона оставил хорошее впечатление, - сказал Колосков. - Прежде всего, неплохой физической готовностью и боевым настроем футболистов, небезразличием к выполнению своих обязанностей. К сожалению, было мало футбола, но борьбы предостаточно, может быть, это характерно для начала сезона. Но футбол держал всех в напряжении на протяжении всех 120 минут, поэтому считаю, что матч за Суперкубок России удался. «Спартак» победил заслуженно, по игре было видно, что у них есть преимущество в классе».

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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