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Вячеслав Колосков: Только три клуба будут бороться за чемпионство

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что за чемпионство в новом сезоне РФПЛ будут бороться только «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

«Я считаю, что за победу в чемпионате России в начинающемся сезоне будет бороться не больше трех команд: ЦСКА, «Спартак», «Зенит». А все остальные клубы: «Краснодар», «Рубин», другие команды - это перспектива на будущее. В этом сезоне, с моей точки зрения, эти три команды наиболее сбалансированы и подготовлены к соперничеству за призовые места.

Трудно сказать, как сложится борьба за золотые медали. Думаю, что ни один эксперт сейчас не отважится назвать явного фаворита в этой тройке. У меня есть внутреннее ощущение, что чемпионат России выиграет ЦСКА», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

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