«Урал» - «Ростов»: на матче ожидается 7 тысяч болельщиков
Матч 1-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Ростовом» не вызвал большого ажиотажа в Екатеринбурге.
Ожидается, что на местном стадионе соберется около 7 тысяч
зрителей. «Ростов» поддержат 40 болельщиков.
Напомним, что матч «Урал» - «Ростов» начнется в 15:00 (мск).
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция