«Урал» - «Ростов»: Абаев и Зуев выйдут в старте гостей
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен состав «Ростова» на матч первого тура РФПЛ против «Урала».
На поле стадиона в Екатеринбурге желто-синие выйдет в следующем составе:
Абаев, Байрамян, Мевля, Ингасон, Вилюш, Устинов, Гацкан, Юсупов, Калачев, Зуев, Бухаров
Запасные: Гошев, Песьяков, Бобен, Эзатолахи, Думбия, Могилевец, Майер, Дядюн.
Напомним, что матч «Урал» - «Ростов» начнется в 15:00.
Матч
Место и дата
15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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