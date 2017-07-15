Александр Кравцов: Королькевич не тренирует сборную России
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов опроверг информацию о том, что бывший наставник женской сборной России Владимир Королькевич работает в тренерском штабе команды.
«Является ли Королькевич тренером сборной России? Нет. Будет ли он включен в тренерский штаб? Нам надо сначала довести до конца все основные вопросы. И вы прекрасно знаете, какие», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».
Напомним, что Королькевич уже возглавлял женскую сборную России с 2013 по 2015 год.
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