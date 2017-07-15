Евгений Коротков: С Вестерлундом работать интересно

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков поделился впечатлениями от тренировок под руководством финского наставника Эркки Вестерлунда.

«Первые тренировки были втягивающими. Все позитивно, нормально прошло. Думаю, в Финляндии будет намного сложнее. Все ребята из отпуска пришли подготовленными. Нагрузки все воспринимают нормально.

У Вестерлунда интересные тренировки? Да. У каждого тренера свое видение. С каждым новым тренером, который приходит, интересно работать, особенно с иностранными специалистами. Интереснее смотреть, как у них это все проходит», — цитирует Короткова официальный сайт «Салавата».