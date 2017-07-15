Ярослав Годзюр: Все матчи между «Уралом» и «Тереком» были честными

Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр прокомментирововал слухи о том, что некоторые матчи между екатеринбругским клубом и его бывшей командой, грозненским «Тереком», носили договорной характер.

«Мне сказать нечего. Я, конечно, читаю прессу, я слышал, что было много разговоров об этом, но как человек, находящийся внутри команды, могу сказать: «Все было честно». Последние три года каждый матч «Урал» — «Терек» называли странным.

В Грозном меня все устраивало. Я пришел в «Терек», все шло там лучше и лучше, за исключением последних полутора лет, когда я потерял место в основном составе, а так меня всё устраивало. Мне было комфортно в «Тереке», и я не видел смысла что-то менять. Как я отнесся к переименованию клуба в «Ахмат»? Не задумывался над этим, это решение руководства», - приводит слова Годзюра Znak.