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Максим Астафьев: Коленки у игроков «СКА-Хабаровска» в матче с «Зенитом» точно дрожать не будут

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и «СКА-Хабаровска» Максим Астафьев поделился ожиданиями от встречи питерцев и хабаровчан в первом туре чемпионата России.

Игра пройдет в воскресенье в Хабаровске.

- Какие трудности ждут  «Зенит»? Прежде всего очень сильно мотивированный соперник, - сказал Астафьев. -  Известно, что в Хабаровске уже все билеты проданы, а значит СКА получит мощную поддержку. Полгода назад там видели в кубковом матче «Спартак», а в новом сезоне большие команды будут регулярно прилетать на Дальний Восток. Конечно, ажиотаж огромный. Многие футболисты СКА прежде не выступали в премьер-лиге, они захотят проявить себя и сыграют на кураже. «Зенит» может попасться на недооценке противника, который только что вышел из ФНЛ. Коленки у хозяев точно дрожать не будут. Уверен, команду вдохновит поддержка трибун. В стартовые 10–15 минут определенное волнение возможно, но потом армейцы смело пойдут вперед.

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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