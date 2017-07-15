Максим Астафьев: Коленки у игроков «СКА-Хабаровска» в матче с «Зенитом» точно дрожать не будут
Бывший футболист «Зенита» и «СКА-Хабаровска» Максим Астафьев поделился ожиданиями от встречи питерцев и хабаровчан в первом туре чемпионата России.
Игра пройдет в воскресенье в Хабаровске.
- Какие трудности ждут «Зенит»? Прежде всего очень сильно мотивированный соперник, - сказал Астафьев. - Известно, что в Хабаровске уже все билеты проданы, а значит СКА получит мощную поддержку. Полгода назад там видели в кубковом матче «Спартак», а в новом сезоне большие команды будут регулярно прилетать на Дальний Восток. Конечно, ажиотаж огромный. Многие футболисты СКА прежде не выступали в премьер-лиге, они захотят проявить себя и сыграют на кураже. «Зенит» может попасться на недооценке противника, который только что вышел из ФНЛ. Коленки у хозяев точно дрожать не будут. Уверен, команду вдохновит поддержка трибун. В стартовые 10–15 минут определенное волнение возможно, но потом армейцы смело пойдут вперед.
Матч
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция