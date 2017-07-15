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Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководством

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от первого контрольного матча команды. 

- Сегодня - волнительный день. «Халл Сити» проведет первый матч под моим руководством.

Самое главное - физическое состояние игроков. Чтобы не давать им чрезмерную нагрузку, большинству футболистов будет выделено по 45 минут. Все полевые игроки готовы выйти на поле.

Элдин Якупович и Аллан Макгрегор разделят игровое время на последнем рубеже после травмы Дэвида Маршалла.

Отработка тактики и игровой схемы является важным фактором. Мы попробуем многое из того, чем занимались на последних тренировках, - цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

Сегодня «Халл Сити» сыграет товарищеский матч с командой «Оксфорд Юнайтед». Он состоится в Португалии, где подопечные Леонида Слуцкого проводят тренировочный сбор.

В первом туре сезона чемпионшипа-2017/18 «тигры» сразятся с бирмингемской «Астон Виллой».


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