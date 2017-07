Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководством

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от первого контрольного матча команды.

- Сегодня - волнительный день. «Халл Сити» проведет первый матч под моим руководством.

Самое главное - физическое состояние игроков. Чтобы не давать им чрезмерную нагрузку, большинству футболистов будет выделено по 45 минут. Все полевые игроки готовы выйти на поле.

Элдин Якупович и Аллан Макгрегор разделят игровое время на последнем рубеже после травмы Дэвида Маршалла.

Отработка тактики и игровой схемы является важным фактором. Мы попробуем многое из того, чем занимались на последних тренировках, - цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

💬 | Leonid Slutsky is looking forward to seeing his @HullCity side in action for the first time this evening #TigersInPortugal pic.twitter.com/J7RMcMTHo2