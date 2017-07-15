Денис Глушаков: Уверен, это не последняя победа «Спартака» в Суперкубке

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что завоеванный трофей Суперкубка России не станет последним для команды.

«Поздравляю всех болельщиков с историческим достижением! У «Спартака» первый Суперкубок. И, уверен, не последний. Спасибо за поддержку!», - написал Глушаков в своем инстаграмме.

Напомним, что «Спартак» четырежды участвовал в матче за Суперкубок России и трижды проигрывал.