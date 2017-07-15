Денис Глушаков: Уверен, это не последняя победа «Спартака» в Суперкубке
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что завоеванный трофей Суперкубка России не станет последним для команды.
«Поздравляю всех болельщиков с историческим достижением! У «Спартака» первый Суперкубок. И, уверен, не последний. Спасибо за поддержку!», - написал Глушаков в своем инстаграмме.
Поздравляю всех болельщиков с историческим достижением! У Спартака первый Суперкубок. И, уверен, не последний. Спасибо за поддержку!🔴⚪️🏆#суперкубок #спартак #победа #история #кубок #команда #мы#спартакмосква #победа #краснобелые #семья #spartak #moscow #russia #rfs #rfpl #repost #рф #россия #открытиеарена #лукойл #олимп #спасибо #болельщики #топ #вперед
Напомним, что «Спартак» четырежды участвовал в матче за Суперкубок России и трижды проигрывал.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция