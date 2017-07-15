Тимофей Шишканов: Удержать звание обладателя Кубка Гагарина СКА будет непросто

Бывший игрок СКА Тимофей Шишканов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

- С оптимизмом смотрю на предстоящий чемпионат, - сказал Шишканов. - Конечно, удержать звание обладателя Кубка Гагарина питерскому клубу будет непросто. Ведь на них будут серьезно настраиваться и каждый пожелает обыграть. СКА - именитый клуб, со звездами мирового уровня в составе, так что это дополнительный раздражитель для соперника.

- Чем удивили нынешним летом другие команды КХЛ?

- Недавно случился громкий переход: Данис Зарипов вернулся в Казань. Интересно будет посмотреть за выступлением «Ак Барса». Кроме того, в ЦСКА новый тренер - Игорь Никитин. Вот интересно, какую команду мы увидим в предстоящем сезоне? Наверняка захочет взять реванш у СКА магнитогорский «Металлург». «Салават» пережил непростой сезон, но наверняка заявит о себе. Не стал бы списывать со счетов и «Югру», ведь в нее пришел серьезный профессионал - Игорь Захаркин. Одним словом, чемпионат обещает быть очень интересным и не берусь сказать, кто станет чемпионом.