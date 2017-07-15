Леонардо Бонуччи: Очень сожалею о том, что так и не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи попрощался с «Ювентусом» и его болельщиками.

- Прошло семь сезонов. Семь сезонов побед, воплощенных в жизнь мечтаний... Мы завоевали шесть скудетто, жили победами и старались изо всех сил.

Конечно, очень сожалею о том, что мы так и не выиграли Лигу чемпионов, но я очень горжусь тем, что стал частью этой большой семьи.

Я всегда отдавал все силы борьбе. Это останется замечательной историей. Она заканчивается безмерным уважением к клубу, нашему капитану, всем одноклубникам и болельщикам, - написал Бонуччи.

Примечательно, что в своем послании футболист не упомянул главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что между игроком и наставником возник конфликт.

Со следующего сезона Леонардо Бонуччи будет играть за «Милан».

