Анатолий Мещеряков: На ключевые матчи нужно приглашать иностранных арбитров

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал судейство в матче за Суперкубок России.

«Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта. Согласен с Семиным, что были отдельные моменты, решения судей в которых были, мягко говоря, непонятны даже специалистам. Эти эпизоды должны разбираться на самом верху в судейском корпусе. Отдельным игрокам надо было показывать вторую желтую карточку, и все это видели.

Я буду солидарен с руководителем РФПЛ, что могло быть более тяжелое взаимодействие с болельщиками, но еще есть над чем работать. Думаю, все должны понимать, что если мы заинтересованы в том, чтобы наш футбол превращался в то, чем он является в Германии, Англии и Испании — с большим количеством зрителей и культурой боления, то нам надо менять свое поведение. В целом мы очень рады, что в РФПЛ выбрали наш стадион. Думаю, что никто из футболистов об этом не пожалел с точки зрения качества поля и инфраструктуры. Кроме того, целый ряд специалистов подходил ко мне перед игрой и положительно говорил о состоянии газона, и он был, есть и остается одним из лучших в чемпионате России. Невзирая на погодные условия, которые были вчера, — а из-за ливней районы города плыли — поле осталось в идеальном состоянии», — цитирует Мещерякова ТАСС.