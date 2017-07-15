Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Ростов
Футбол  Спартак-20 : 0Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец0 : 0Крылья Советов
Футбол  Тосно- : -Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Мещеряков: На ключевые матчи нужно приглашать иностранных арбитров

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал судейство в матче за Суперкубок России.

«Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта. Согласен с Семиным, что были отдельные моменты, решения судей в которых были, мягко говоря, непонятны даже специалистам. Эти эпизоды должны разбираться на самом верху в судейском корпусе. Отдельным игрокам надо было показывать вторую желтую карточку, и все это видели.

Я буду солидарен с руководителем РФПЛ, что могло быть более тяжелое взаимодействие с болельщиками, но еще есть над чем работать. Думаю, все должны понимать, что если мы заинтересованы в том, чтобы наш футбол превращался в то, чем он является в Германии, Англии и Испании — с большим количеством зрителей и культурой боления, то нам надо менять свое поведение. В целом мы очень рады, что в РФПЛ выбрали наш стадион. Думаю, что никто из футболистов об этом не пожалел с точки зрения качества поля и инфраструктуры. Кроме того, целый ряд специалистов подходил ко мне перед игрой и положительно говорил о состоянии газона, и он был, есть и остается одним из лучших в чемпионате России. Невзирая на погодные условия, которые были вчера, — а из-за ливней районы города плыли — поле осталось в идеальном состоянии», — цитирует Мещерякова ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛАзмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак», Безбородов и жестокий Палыч. Колонка Михаила Борзыкина«Спартак», Безбородов и жестокий Палыч. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Спартак» – «Локомотив».Андрей Бутенко: Хочу отметить ровное, профессиональное, добротное судейство БезбородоваПредседатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко оценил работу главного арбитра матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» Владислава Безбородова.Михаил Гершкович: Судейская ошибка повлияла на результат матча за Суперкубок РоссииГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о встрече за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом», которую красно-белые выиграли в дополнительное время (2:1).Александр Бубнов: Безбородов испугался удалять АдрианоБывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова на матче за Суперкубок России.Денис Глушаков: Уверен, это не последняя победа «Спартака» в СуперкубкеПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что завоеванный трофей Суперкубка России не станет последним для команды.Валерий Кечинов: Такой «Локомотив» должен бороться за еврокубки. ОднозначноВалерий Кечинов: Такой «Локомотив» должен бороться за еврокубки. ОднозначноБывший полузащитник «Спартака» - о матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).Вячеслав Колосков: Только три клуба будут бороться за чемпионствоПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что за чемпионство в новом сезоне РФПЛ будут бороться только «Спартак», ЦСКА и «Зенит».Илья Геркус: Судейские ошибки - часть игры, их нужно приниматьПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал работу арбитров в матче за Суперкубок России-2017.Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футболаПочетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче за Суперкубок России, в котором «Спартак» в дополнительное время обыграл «Локомотив» (2:1).Бывший инспектор ФИФА: Луис Адриано был зачинщиком потасовки, он заслуживал удаленияБывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд уверен в том, что нападающего «Спартака» Луиса Адриано стоило удалить с поля во время матча за Суперкубок России-2017.Валерий Рейнгольд: Адриано нужно было удалять. Судья испугалсяВалерий Рейнгольд: Адриано нужно было удалять. Судья испугалсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победы красно-белых Суперкубке России над «Локомотивом» (2:1).Виталий Мутко: Старт футбольного сезона получился очень яркимПрезидент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».Лоренсо Мельгарехо: В наших головах теперь только мысли о матче с «Динамо»Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о том, как команда отпраздновала завоевание Суперкубка России.Лоренсо Мельгарехо: Мне представилась отличная возможность сделать передачу на Луиса АдрианоНападающий московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал свой выход на замену в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».Георгий Джикия: Приятно выигрывать титулЗащитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.«Спартак» приучает к трофеям и готовит трансферную бомбу (видео)«Спартак» приучает к трофеям и готовит трансферную бомбу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Салман Бабаев: «Локомотив» играл не хуже «Спартака» в матче за Суперкубок РоссииЧлен совета директоров московского «Локомотива» Салман Бабаев высоко оценил уровень игры команды в матче за Суперкубок России со «Спартаком».Тактический разбор матча «Спартак» - «Локомотив»Тактический разбор матча «Спартак» - «Локомотив»Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч за Суперкубок России.Сергей Прядкин: «Спартак» и «Локомотив» будут наказаны за файеры, но я ожидал худшегоПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1).
Футбол
Леонардо Бонуччи: Очень сожалею о том, что так и не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов
Футбол
Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководством
Футбол
Илья Геркус: Судейские ошибки - часть игры, их нужно принимать
Футбол
Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футбола
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Анатолий Мещеряков
Анатолий Мещеряковвсе новости
Суперкубок России
Суперкубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости