Александр Бубнов: Безбородов испугался удалять Адриано
Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова на матче за Суперкубок России.
«На мой взгляд, судья ошибся в эпизоде со столкновением между Луисом Адриано и Дмитрием Тарасовым. Владислав Безбородов принял соломоново решение, предупредив прибежавшего разнимать заварушку Баринова, но не удостоил желтыми карточками зачинщиков. Наверное, не хотел ломать игру удалением бразильца. Но как это возможно, если нарушение тянет на предупреждение?
Словом, арбитр почему-то побоялся принять верное решение, хотя за исключением этого эпизода справлялся с работой неплохо. Адриано мог покинуть поле из-за удаления или травмы, но в итоге забил гол, который де-факто стал решающим», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция