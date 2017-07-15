Александр Бубнов: Безбородов испугался удалять Адриано

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова на матче за Суперкубок России.

«На мой взгляд, судья ошибся в эпизоде со столкновением между Луисом Адриано и Дмитрием Тарасовым. Владислав Безбородов принял соломоново решение, предупредив прибежавшего разнимать заварушку Баринова, но не удостоил желтыми карточками зачинщиков. Наверное, не хотел ломать игру удалением бразильца. Но как это возможно, если нарушение тянет на предупреждение?

Словом, арбитр почему-то побоялся принять верное решение, хотя за исключением этого эпизода справлялся с работой неплохо. Адриано мог покинуть поле из-за удаления или травмы, но в итоге забил гол, который де-факто стал решающим», — приводит слова Бубнова Sportbox.