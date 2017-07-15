Михаил Гершкович: Судейская ошибка повлияла на результат матча за Суперкубок России
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о встрече за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом», которую красно-белые выиграли в дополнительное время (2:1).
«Хороший получился матч, мне понравилась игра, она держала в напряжении до конца встречи, - сказал Гершкович. - И можно сказать, что праздник футбола в начале нового сезона удался. Единственное, не обошлось без ложки дегтя. Я считаю, что судейская ошибка действительно была - не очень красиво себя в этом эпизоде вел Адриано, но остался безнаказанным. И, конечно, этот эпизод не мог не сказаться на конечном результате. Но в целом «Спартак» по игре выглядел чуть предпочтительнее, чем «Локомотив». И выиграл заслуженно».
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция