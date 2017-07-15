Михаил Гершкович: Судейская ошибка повлияла на результат матча за Суперкубок России

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о встрече за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом», которую красно-белые выиграли в дополнительное время (2:1).

«Хороший получился матч, мне понравилась игра, она держала в напряжении до конца встречи, - сказал Гершкович. - И можно сказать, что праздник футбола в начале нового сезона удался. Единственное, не обошлось без ложки дегтя. Я считаю, что судейская ошибка действительно была - не очень красиво себя в этом эпизоде вел Адриано, но остался безнаказанным. И, конечно, этот эпизод не мог не сказаться на конечном результате. Но в целом «Спартак» по игре выглядел чуть предпочтительнее, чем «Локомотив». И выиграл заслуженно».