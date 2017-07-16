«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» и одержал первую победу при Манчини

Дмитрий Хомуха: Больших изменений в игре ЦСКА не произошло. Можно говорить о проблемах в обороне

Дмитрий Хомуха: Больших изменений в игре ЦСКА не произошло. Можно говорить о проблемах в обороне Старший тренер юношеской сборной России (U-17) прокомментировал игру ЦСКА на старте сезона-2017/18.

Роберто Манчини показал Петербургу то, чего часто не получалось у Мирчи Луческу – спокойную победу над командой, уступающей в классе.

Дзюба остается, Лодыгина – в ПАОК. Главные выводы первого матча Манчини Роберто Манчини показал Петербургу то, чего часто не получалось у Мирчи Луческу – спокойную победу над командой, уступающей в классе.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче первого тура РФПЛ.

Роберто Манчини: Я знал, что Кузяев забьет

Роберто Манчини: Я знал, что Кузяев забьет Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче первого тура РФПЛ.

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче первого тура РФПЛ.

Алексей Поддубский: В матче с «Зенитом» «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства

Алексей Поддубский: В матче с «Зенитом» «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче первого тура РФПЛ.

Виталий Мутко: ЦСКА - лидер российского футбола. Команда играет рационально и спокойно Президент РФС Виталий Мутко позитивно оценил игру ЦСКА на старте сезона-2017/18.

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев стал автором первого гола петербургского клуба в сезоне-2016/17.

«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Кузяев забил первый гол петербуржцев в сезоне

«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Кузяев забил первый гол петербуржцев в сезоне Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев стал автором первого гола петербургского клуба в сезоне-2016/17.

В матче первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет с командой «Зенит».

«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 0:2. Как это было

«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 0:2. Как это было В матче первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет с командой «Зенит».

Президент «Рубина» Радик Шаймиев обратился к болельщикам перед стартом нового сезона.

Президент «Рубина»: Нам всем нужно сплотиться

Президент «Рубина»: Нам всем нужно сплотиться Президент «Рубина» Радик Шаймиев обратился к болельщикам перед стартом нового сезона.

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала выразил надежду, что попадает в основную команду красно-белых.

Фэшн Сакала: Очень хочу играть в основной команде «Спартака»

Фэшн Сакала: Очень хочу играть в основной команде «Спартака» Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала выразил надежду, что попадает в основную команду красно-белых.

РФПЛ. 1-й тур. «СКА-Хабаровск» принимает «Зенит», «Рубин» – «Краснодар» и другие матчи

РФПЛ. 1-й тур. «СКА-Хабаровск» принимает «Зенит», «Рубин» – «Краснодар» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.

Тренерский штаб «Зенита» назвал состав на матч 1-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Паредес и Ерохин сыграют с первых минут

«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Паредес и Ерохин сыграют с первых минут Тренерский штаб «Зенита» назвал состав на матч 1-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о будущем в «Зените» нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы. – Манч

Валерий Рейнгольд: Дзюба развалит «Спартак», если в нем окажется

Валерий Рейнгольд: Дзюба развалит «Спартак», если в нем окажется Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о будущем в «Зените» нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы. – Манч

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартаку» засчитают техническое поражение в матче за Суперкубок? Бред! (видео)

«Спартаку» засчитают техническое поражение в матче за Суперкубок? Бред! (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 1-го тура РФПЛ.

Юрий Бавин: «Урал» расстроила ничья с «Ростовом» Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 1-го тура РФПЛ.

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо стоит задуматься о смене клубной прописки.

Сергей Ташуев: Мельгарехо нужно уходить из «Спартака»

Сергей Ташуев: Мельгарехо нужно уходить из «Спартака» Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо стоит задуматься о смене клубной прописки.

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.

Александр Бубнов: Если «Анжи» доставил ЦСКА столько трудностей, то что же будет в ЛЧ?

Александр Бубнов: Если «Анжи» доставил ЦСКА столько трудностей, то что же будет в ЛЧ? Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.

В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром».

«Ахмат» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск) В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром».

В матче первого тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Краснодаром».

«Рубин» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск) В матче первого тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Краснодаром».