Азамат Засеев: «Тосно» еще попьет крови другим командам
Защитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в матче 1-го тура РФПЛ.
- Довольны, что смогли победить. Но в плане качества игры есть над чем работать. Многое не получалось. Будем работать и исправлять свои ошибки. Главное, что мы выиграли.
- «Тосно» серьезно изменился, 15 новых игроков в составе, было понимание, против кого выходите играть?
- Понимали, что это организованная команда, которая хорошо играет в обороне. На деле матч с ними оказался даже сложнее, чем мы предполагали. «Тосно» еще попьет кровь другим командам, - передает слова Засеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев, минутой ранее выйдя на замену.
Следующий матч в РФПЛ клуб из Ленинградской области сыграет 22 июля в гостях против «Краснодара», уфимский клуб на следующий день дома встретится со «Спартаком».
Матч
Голы
Сысуев 65 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе
Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)
Предупреждения:
Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция