Азамат Засеев: «Тосно» еще попьет крови другим командам

Защитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в матче 1-го тура РФПЛ.

- Довольны, что смогли победить. Но в плане качества игры есть над чем работать. Многое не получалось. Будем работать и исправлять свои ошибки. Главное, что мы выиграли.

- «Тосно» серьезно изменился, 15 новых игроков в составе, было понимание, против кого выходите играть?

- Понимали, что это организованная команда, которая хорошо играет в обороне. На деле матч с ними оказался даже сложнее, чем мы предполагали. «Тосно» еще попьет кровь другим командам, - передает слова Засеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев, минутой ранее выйдя на замену.

Следующий матч в РФПЛ клуб из Ленинградской области сыграет 22 июля в гостях против «Краснодара», уфимский клуб на следующий день дома встретится со «Спартаком».