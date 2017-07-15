Салливан Баррера: Теперь я готов к бою за титул в полутяжелом весе (видео)

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера дал интервью в преддверии поединка с американцем Джо Смитом.

- Когда я дрался с Андре Уордом, у меня было только 17 профессиональных боев за плечами. Теперь их уже 20. Каждый поединок приносит дополнительный опыт и учит чему-то новому. В поединках с Шабранским и Паркером я многое для себя приобрел.

Победа над Вячеславом позволила мне закрепиться в элите дивизиона полутяжеловесов. Теперь я действительно готов сразиться за чемпионский титул.

Я не видел своего отца 8 лет, и вот теперь он будет присутствовать на поединке со Смитом. Это очень многое для меня значит, настоящий подарок от Господа. Обещаю, что шоу в эту субботу вас не разочарует, - рассказал Баррера.

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Поединок Баррера - Смит состоится в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Инглвуд (штат Калифорния). На кону будет стоять интернациональный пояс WBC в полутяжелом весе.

Салливан Баррера потерпел на профессиональном ринге только одно поражение: весной 2016 года он уступил единогласным решением судей Андре Уорду.

По мнению букмекеров, кубинец является фаворитом в предстоящем поединке со Смитом.









