Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Ростов
Футбол  Спартак-20 : 0Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец0 : 0Крылья Советов
Футбол  Тосно- : -Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джо Смит: После победы над Баррерой хочу сразиться с Ковалевым, Стивенсоном или Уордом (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский полутяжеловес Джо Смит дал интервью в преддверии поединка с кубинцем Салливаном Баррерой.

- Конечно, иногда мне бывает трудно совмещать работу строителя с карьерой профессионального боксера, но я справляюсь и с тем, и с другим. Когда нужно уделить особое внимание тренировкам - оставляю другую занятость в стороне, но когда появляется возможность подработать, почему бы и нет?

Даже после победы над Бернардом Хопкинсом я - обычный человек, который с каждым новым боем старается прогрессировать. Надеюсь, возможность побороться за чемпионский титул мне скоро представится.

После поединка с Баррерой надеюсь, что смогу выйти против Сергея Ковалева, Андре Уорда или Адониса Стивенсона. Это три поединка, которые я действительно очень хотел бы провести.

Рецепт победы над Салливаном - высокий темп, прессинг и грамотное использование моей физической мощи, - рассказал Смит.

Поединок Баррера - Смит состоится в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Инглвуд (штат Калифорния). На кону будет стоять интернациональный пояс WBC в полутяжелом весе.

В 2016 году Джо Смит одержал досрочные победы над легендарным Бернардом Хопкинсом и над поляком Анджеем Фонфарой, который дважды безуспешно пытался оспорить чемпионский титул WBC в боях со Стивенсоном.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Салливан Баррера: Теперь я готов к бою за титул в полутяжелом весе (видео)Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера дал интервью в преддверии поединка с американцем Джо Смитом.WBC санкционировал бой-элиминатор между Смитом и ГвоздикомВсемирный боксерский совет (WBC) санкционировал элиминатор (отборочный бой за право сразиться с чемпионом мира) в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Джо Смитом-младшим, сообщает Boxingnews.Салливан Баррера нокаутировал Пола Паркера в пятом раундеКубинский полутяжеловес Салливан Баррера одержал досрочную победу над американцем Полом Паркером.Гвоздик и Смит-младший определят обязательного претендента на титул СтивенсонаГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум еще в июле прошлого года в разговоре с президентом WBC Маурисио Сулейманом получил гарантии организации отборочного поединка между Александром Гвоздиком и Джо Смитом-младшим.Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой отменен, соперник отказался выйти на рингРоссийский полутяжеловес Артур Бетербиев подтвердил отмену своего боя с кубинцем Салливаном Баррерой.Салливан Баррера: Я не подписывал контракт на бой с Бетербиевым. Кто-то играет в свои игрыКубинский полутяжеловес Салливан Баррера недоумевает по поводу того, что ему до сих пор не представлен контракт на бой с россиянином Артуром Бетербиевым.Кэти Дува: Бой Ковалев – Бетербиев может состояться, если Артур выиграет у БаррерыПромоутер Кэти Дува не исключила возможность организации поединка между двумя российскими полутяжеловесами - Сергеем Ковалевым и Артуром Бетербиевым.Промоутер Бетербиева выиграл торги на поединок с БарреройПромоутер Ивон Мишель стал победителем торгов за право организации боя между россиянином Артуром Бетербиевым и кубинцем Салливаном Баррерой.Промоутерские торги по бою Бетербиев – Баррера пройдут 3 февраляМеждународная федерация бокса (IBF) назначила на 3 февраля промоутерские торги за право организации поединка между российским полутяжем Артуром Бетербиевым и кубинцем Салливаном Баррерой.Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой состоится, он показал себя настоящим бойцомРоссийский полутяжеловес Артур Бетербиев подтвердил, что его следующим соперником будет кубинец Салливан Баррера.Адонис Стивенсон может провести бой с Джо Смитом-младшимКанадский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон может провести бой против американца Джо Смита-младшего. Об этом сообщил промоутер канадца Ивон Мишель.Баррера дал согласие на бой с Бетербиевым, чтобы снова сразиться с Уордом34-летний кубинский полутяжеловес Салливан Баррера согласился провести поединок с россиянином Артуром Бетербиевым.Бернард Хопкинс: Я бы продолжил бой со Смитом, если бы не подвернул лодыжкуЛегендарный американский боксер Бернард Хопкинс прокомментировал свое поражение в поединке с соотечественником Джо Смитом.Если бы старость могла… Печальный крах Бернарда ХопкинсаЕсли бы старость могла… Печальный крах Бернарда ХопкинсаЛегендарный американский боксер Бернард «Палач» Хопкинс потерпел сокрушительное поражение в прощальном бою с Джо Смитом.Джо Смит выбил с ринга Бернарда Хопкинса (видео)51-летний Бернард «Палач» Хопкинс потерпел сокрушительное поражение в своем последнем поединке на профессиональном ринге.Баррера нокаутировал ШабранскогоКубинский полутяжеловес Салливан Баррера одержал досрочную победу над украинским «проспектом» Вячеславом Шабранским.Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.Андре Уорд: Абель Санчес не отдал мне на съедение ГоловкинаАмериканский боксер Андре Уорд рассказал о том, почему не состоялся его поединок с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.Сергей Ковалев: Я ожидал, что Уорд легко победит Барреру. Так и получилосьЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалев прокомментировал победу Андре Уорда над Салливаном Баррерой.Угроза для Ковалева? Что россиянин увидел в бою Уорд – БаррераУгроза для Ковалева? Что россиянин увидел в бою Уорд – БаррераМинувшей ночью американец Андре Уорд победил кубинца Салливана Барреру и теперь будет готовиться ко встрече с Сергеем Ковалевым.
Футбол
Леонардо Бонуччи: Очень сожалею о том, что так и не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов
Футбол
Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководством
Футбол
Илья Геркус: Судейские ошибки - часть игры, их нужно принимать
Футбол
Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футбола
все новости
Джо Смит
Джо Смитвсе новости
Салливан Баррера
Салливан Барреравсе новости