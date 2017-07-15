Джо Смит: После победы над Баррерой хочу сразиться с Ковалевым, Стивенсоном или Уордом (видео)

Американский полутяжеловес Джо Смит дал интервью в преддверии поединка с кубинцем Салливаном Баррерой.



- Конечно, иногда мне бывает трудно совмещать работу строителя с карьерой профессионального боксера, но я справляюсь и с тем, и с другим. Когда нужно уделить особое внимание тренировкам - оставляю другую занятость в стороне, но когда появляется возможность подработать, почему бы и нет?

Даже после победы над Бернардом Хопкинсом я - обычный человек, который с каждым новым боем старается прогрессировать. Надеюсь, возможность побороться за чемпионский титул мне скоро представится.

После поединка с Баррерой надеюсь, что смогу выйти против Сергея Ковалева, Андре Уорда или Адониса Стивенсона. Это три поединка, которые я действительно очень хотел бы провести.

Рецепт победы над Салливаном - высокий темп, прессинг и грамотное использование моей физической мощи, - рассказал Смит.

Поединок Баррера - Смит состоится в ночь с субботы на воскресенье в американском городе Инглвуд (штат Калифорния). На кону будет стоять интернациональный пояс WBC в полутяжелом весе.

В 2016 году Джо Смит одержал досрочные победы над легендарным Бернардом Хопкинсом и над поляком Анджеем Фонфарой, который дважды безуспешно пытался оспорить чемпионский титул WBC в боях со Стивенсоном.





