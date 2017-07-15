Андрей Бутенко: Хочу отметить ровное, профессиональное, добротное судейство Безбородова
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко оценил работу главного арбитра матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» Владислава Безбородова.
Напомним, красно-белые победили в дополнительное время со счетом 2:1. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес Безбородова, отметив, что судья испортил встречу, не удалив Луиса Адриано.
«Хочу отметить ровное, профессиональное, добротное судейство Безбородова, который провел матч абсолютно одинаково по отношению к двум командам. На мой взгляд, он способствовал раскрытию потенциала соперников и сохранил не только интригу, но и красоту матча. Судья показал высокий уровень понимания футбола, той ответственности, которая на него ложилась, статуса «лучший арбитр». Безбородов сохранил динамику игры и хороший уровень единоборств», - сказал Бутенко.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция