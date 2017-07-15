Андрей Бутенко: Хочу отметить ровное, профессиональное, добротное судейство Безбородова

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко оценил работу главного арбитра матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» Владислава Безбородова.

Напомним, красно-белые победили в дополнительное время со счетом 2:1. После игры главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал претензии в адрес Безбородова, отметив, что судья испортил встречу, не удалив Луиса Адриано.

«Хочу отметить ровное, профессиональное, добротное судейство Безбородова, который провел матч абсолютно одинаково по отношению к двум командам. На мой взгляд, он способствовал раскрытию потенциала соперников и сохранил не только интригу, но и красоту матча. Судья показал высокий уровень понимания футбола, той ответственности, которая на него ложилась, статуса «лучший арбитр». Безбородов сохранил динамику игры и хороший уровень единоборств», - сказал Бутенко.