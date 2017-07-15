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Пилот «Ред Булл» оштрафован за замену коробки на Гран-при Великобритании

Источник:  RT на русскомКомментарии

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо потеряет пять мест на старте десятого этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании.

Как сообщает RT со ссылкой на официальный сайт «Формулы-1», на болиде австралийца была внепланово заменена коробка передач. Согласно регламенту, этот элемент должен использоваться на протяжении шести гонок подряд.

На данный момент Риккардо занимает четвертое место в личном зачете чемпионата, уступая пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю 64 очка.

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