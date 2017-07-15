Российские каноисты на чемпионате Европы по гребле завоевали серебро и две бронзы
На проходящем в болгарском Пловдиве чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ завоевали серебро и две бронзы.
Российские каноисты Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь взяли серебро в двйоке на 1000 метров.
В четверке Кирилл Шамшурин, Илья Штокалов, Расул Ишмухамедов и Илья Первухин взяли бронзу,
В каноэ-двойке на 500 метров среди женщин чемпионки Европы россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромаченко завоевали бронзовые награды.
Чемпионат Европы
Пловдив (Болгария)
1000 метров
Каноэ-двойка
1. Юль Ольтце / Петер Кртечмер (Германия) – 3.36,232
2. Виктор Мелантьев / Владислав Чеботарь (Россия) – 3.37,300
3. Николае Грачун / Серджиу Грачун (Италия) – 3.38,312.
Чемпионат Европы
Пловдив (Болгария)
1000 метров
Каноэ-четверка
1. Польша – 3.20,536
2. Германия – 3.21,848
3. Россия – 3.21,904.
Чемпионат Европы
Пловдив (Болгария)
500 метров
Женщины
Каноэ-двойка
1. Вираг Балла / Кинчо Такач (Венгрия) – 2.00,224
2. Алена Ноздрова / Камила Бобр (Белоруссия) – 2.01,364
3. Ирина Андреева / Олеся Ромасенко (Россия) – 2.03,928.