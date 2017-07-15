Александр Хацкевич: Хочется верить, что УПЛ стабилизируется
Источник: Команда №1Комментарии
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился
ожиданиями от старта нового сезона.
«Хочется верить, что в этом сезоне все хотя бы стабилизируется. Сейчас непростое время для Украины и для футбола в частности.
Слава Богу, что в «Динамо» все держится на высоком уровне, за что могу сказать только спасибо нашему президенту. Другим командам также пожелаю прочной финансовой базы, тогда уровень первенства точно начнет подниматься», — цитирует Хацкевича «Команда №1».
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