Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Ростов
Футбол  Спартак-20 : 0Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец0 : 0Крылья Советов
Футбол  Тосно- : -Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Енисей» Аленичева набрал первые очки в ФНЛ, обыграв «Тюмень»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Енисей» дома взял верх над «Тюменью» (3:1) во втором туре первенства ФНЛ.

У победителей отличились Андрей Козлов (29-я минута), Алексей Исаев (40-я) и Владимир Камеш (80-я), у проигравших - Альберт Богатырев (70-я).

Команда Дмитрия Аленичева набрала первые очки в чемпионате, ее соперник потерпел второе поражение.

В следующем туре «Енисей» 22 июля сыграет на выезде с «Сибирью», а «Тюмень» в тот же день примет «Зенит-2».

Матч

Енисей - Тюмень - 3:1 (2:0)

Голы

Козлов 29 (1:0). Исаев 40 (2:0). Богатырёв 70 (2:1). Камеш 80 (3:1).

Состав

Енисей: Чепчугов, Мильдзихов, Васильев, Кичин, Новиков, Гарбуз, Иванов, Исаев, Камеш, Малоян, Козлов

Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро, Мурачев, Богатырёв, Макоев, Чудин, Шляпкин, Рябокобыленко, Карпов

Место и дата

15 июля 14:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Петраков: У «Томи» слишком слабый состав для ФНЛГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал разгромное поражение от «Луча-Энергии» во втором туре первенства ФНЛ.«Луч-Энергия» разгромил «Томь» в ФНЛ«Луч-Энергия» дома обыграла «Томь» (3:0) во втором туре первенства ФНЛ.Директор «Тюмени»: У клуба нет денег, чтобы платить игрокам по 500 000 в месяцДиректор «Тюмени» Александр Попов рассказал о финансовом положении дел в клубе.ФНЛ. 2-й тур. «Луч-Энергия» – «Томь», «Енисей» – «Тюмень» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго тура первенства Футбольной национальной лиги.Нехайчик перешел в «Динамо-Брест»Полузащитник Павел Нехайчик подписал контракт с клубом «Динамо-Брест».Егор Титов: Помощники не выбирают работу, им ее предлагаютЕгор Титов, помощник главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал, как он оказался в сибирском клубе.Олег Терехин: Погребняк не уходит из «Динамо», потому что не хочет терять в зарплатеБывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о динамовском этапе карьеры Павла Погребняка.Евгений Конюхов: В ФНЛ биться будет сложно со всемиВратарь «Крыльев Советов» Евгений Конюхов поделился ожиданями от выступления команды в стартовавшем первенстве ФНЛ.Бывший арбитр Игорь Егоров стал начальником «Енисея»Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров назначен начальником «Енисея», сообщается на официальном сайте клуба.Бывший полузащитник «Зенита» Власов стал игроком «Динамо СПб»«Динамо СПб» подписало контракт с 32-летним полузащитником Олегом Власовым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Зенит» продлил контракт с Зыряновым«Зенит» продлил контракт с 39-летним полузащитником Константином Зыряновым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Динамо СПб» проведет четыре матча на резервном стадионе в Великом НовгородеПетербургское «Динамо» сыграет четыре домашних матча первенства ФНЛ против «Кубани», «Ротора», «Факела» и «Олимпийца» на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.Ойеволе вернется из «Урала» в «Оренбург»Защитник Адессойе Ойеволе вернется в «Оренбург» и в ближайшее время будет заявлен за команду, сообщил спортивный директор клуба Борис Стукалов.Талалаев ругает судей, а Тихонов побеждает. Обзор первого тура ФНЛТалалаев ругает судей, а Тихонов побеждает. Обзор первого тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях первого тура первенства ФНЛ.Речь Карреры, откровения Федуна и новая трансферная цель «Зенита» (видео)Речь Карреры, откровения Федуна и новая трансферная цель «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Андрей Тихонов: Хороший гол Самодина раскрепостил насГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы над командой «Луч-Энергия» (2:0) в матче первого тура первенства ФНЛ.Валерий Петраков: Игру проиграли по всем показателямГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Кубани» (1:4) в матче первого тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: Наша победа, на наш взгляд, заслуженная и справедливаяГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от победы над «Томью» (4:1) в первом туре первенства ФНЛ.Андрей Талалаев: Судейство матчей «Тамбова» иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкиваютГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев резко раскритиковал судейство матча его команды с «Оренбургом»(1:2) в первом туре первенства ФНЛ.«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?Нападающий «Кубани» Владимир Обухов объяснил «Советскому спорту», что происходит в клубе, где снова проблемы с задолженностями.
Футбол
Леонардо Бонуччи: Очень сожалею о том, что так и не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов
Футбол
Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководством
Футбол
Илья Геркус: Судейские ошибки - часть игры, их нужно принимать
Футбол
Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футбола
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Тюмень
Тюменькалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости