«Енисей» Аленичева набрал первые очки в ФНЛ, обыграв «Тюмень»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Енисей» дома взял верх над «Тюменью» (3:1) во втором туре первенства ФНЛ.
У победителей отличились Андрей Козлов (29-я минута), Алексей Исаев (40-я) и Владимир Камеш (80-я), у проигравших - Альберт Богатырев (70-я).
Команда Дмитрия Аленичева набрала первые очки в чемпионате, ее соперник потерпел второе поражение.
В следующем туре «Енисей» 22 июля сыграет на выезде с «Сибирью», а «Тюмень» в тот же день примет «Зенит-2».
Матч
Голы
Козлов 29 (1:0). Исаев 40 (2:0). Богатырёв 70 (2:1). Камеш 80 (3:1).
Состав
Енисей: Чепчугов, Мильдзихов, Васильев, Кичин, Новиков, Гарбуз, Иванов, Исаев, Камеш, Малоян, Козлов
Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро, Мурачев, Богатырёв, Макоев, Чудин, Шляпкин, Рябокобыленко, Карпов
Место и дата
15 июля 14:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция
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