Александр Жуков: Мы поддерживаем усилия МОК и WADA по изменению и совершенствованию антидопинговой системы
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, что ОКР поддерживает усилия МОК и WADA по изменению и совершенствованию всемирной антидопинговой системы.
- Мы поддерживаем усилия Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства по изменению и совершенствованию всемирной антидопинговой системы. Изменения направлены на выработку прозрачных критериев и процедур отбора проб у спортсменов, на создание справедливого баланса представительства стран в различных комитетах и комиссиях Всемирного антидопингового агентства, - передает слова Жукова «Р-Спорт».
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