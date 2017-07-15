Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 1Ростов
Футбол  Спартак-20 : 0Оренбург
Футбол  Кубань- : -Химки
Футбол  Олимпиец0 : 0Крылья Советов
Футбол  Тосно- : -Уфа
Футбол  Анжи- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Жуков: Мы поддерживаем усилия МОК и WADA по изменению и совершенствованию антидопинговой системы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал, что ОКР поддерживает усилия МОК и WADA по изменению и совершенствованию всемирной антидопинговой системы.

- Мы поддерживаем усилия Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства по изменению и совершенствованию всемирной антидопинговой системы. Изменения направлены на выработку прозрачных критериев и процедур отбора проб у спортсменов, на создание справедливого баланса представительства стран в различных комитетах и комиссиях Всемирного антидопингового агентства, - передает слова Жукова «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Жуков: С нетерпением ждем эскизов формы, в которой выступим на Олимпиаде в ПхенчханеПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на презентации формы сборной России перед юношеской Олимпиадой рассказал о сотрудничестве с новым поставщиком экипировки.Александр Жуков: На юношеской Олимпиаде наши легкоатлеты будут выступать под российским флагомПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на презентации формы сборной России перед юношеской Олимпиадой заявил, что российские легкоатлеты будут выступать под национальным флагом, несмотря на требования Международной федерации легкой атлетики (IAAF).Елена Исинбаева: ОКР будет просить IAAF, чтобы сборная выступала под российским флагомОлимпийский комитет России (ОКР) отправит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) письмо с просьбой допустить российских легкоатлетов до участия в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале под российским флагом.Столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябреМеждународный олимпийский комитет (МОК) единогласно утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. Об этом информирует ТАСС.Детектив с кровью: в Испании стали известны новые подробности допинг-скандалаДетектив с кровью: в Испании стали известны новые подробности допинг-скандалаWADA жаловалось в электронном письме, что испанская судья препятствовала выявлению обманщиков. Информацию об этом публикует El Pais.МОК не будет выплачивать долги организаторов Олимпиады-2016Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил организаторов Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, что больше не будет финансировать погашение их долгов.Виталий Мутко: Просьбы как у Паунда по перепроверке допинг-проб становятся мыльной оперойВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал призыв к ФИФА бывшего главы WADA и члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.Александр Жуков: Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнованийПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).«Вы этого не знаете? Или не хотите знать?!» Жесткий ответ миру про наш допинг«Вы этого не знаете? Или не хотите знать?!» Жесткий ответ миру про наш допингВиталий Мутко дошел до кипения: он готов доказывать допинговую чистоту России хоть в танце.Бах поддержал идею совместного выступления Южной и Северной Кореи на Олимпиаде-2018Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал идею совместного выступления сборных Южной и Северной Кореи в Пхенчхане-2018.Светлана Журова: Шансы наших спортсменов принять участие в ОИ-2018 повышаютсяОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) допустить РУСАДА к тестированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов.Павел Колобков: Решение WADA свидетельствует о доверии к мерам, предпринимаемым РоссиейМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.Елена Исинбаева: Избрание Ивлева на пост председателя вполне логично, и оно - в интересах РУСАДАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением о назначении Александра Ивлева на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.Глава WADA: Мы призываем Россию продолжать работу в интересах «чистых» спортсменов во всем миреГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.Виталий Мутко: Допуск РУСАДА к тестированию – важный шаг на пути восстановления агентсваВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал допуск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к самостоятельному тестированию.Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Это заявление в интервью New York Times взывало много вопросов и сейчас мы постараемся на них ответить.Олимпийский комитет России отказался комментировать заявление БахаПресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов отказался комментировать заявление главы МОК Томаса Баха о том, что Россия понесет наказание за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи.Елена Вяльбе: Бах не менял свою позицию в отношении РоссииОлимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе заявила, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не менял своего отношения к российским спортсменам.Валентин Балахничев: Решение МОК принимается в угоду неких политических сил, а вовсе не РоссииБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.Томас Бах: МОК не может забыть о том, что произошло в Сочи. На Россию должны быть наложены санкцииПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах полагает, что к России должны быть применены санкции за манипуляции с допинг-пробами на зимних Играх-2014 в Сочи.
Футбол
Леонардо Бонуччи: Очень сожалею о том, что так и не выиграл с «Ювентусом» Лигу чемпионов
Футбол
Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководством
Футбол
Илья Геркус: Судейские ошибки - часть игры, их нужно принимать
Футбол
Вячеслав Колосков: В матче за Суперкубок России было мало футбола
все новости
Александр Жуков
Александр Жуковвсе новости
ОКР
ОКР
WADA
WADA
МОК
МОК