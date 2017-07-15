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«Тосно» - «Уфа». Беленов - в воротах, Обляков - в стартовом составе

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Тренерский штаб «Уфы» определился со стартовым составом на матч 1-го тура чемпионата России против «Тосно».

Стартовый состав: Беленов, Живоглядов, Табидзе, Аликин, Тумасян, Сухов, Засеев, Пауревич, Обляков, Фатаи, Слай.

Запасные: Чернов, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Безденежных, Абдулавов.

Напомним, матч состоится 15 июля в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 17:30.

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