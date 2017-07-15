«Тосно» - «Уфа». Беленов - в воротах, Обляков - в стартовом составе
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
Тренерский штаб «Уфы» определился со стартовым составом на матч 1-го тура чемпионата России против «Тосно».
Стартовый состав: Беленов, Живоглядов, Табидзе, Аликин, Тумасян, Сухов, Засеев, Пауревич, Обляков, Фатаи, Слай.
Запасные: Чернов, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Безденежных, Абдулавов.
Напомним, матч состоится 15 июля в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 17:30.
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