«Тосно» - «Уфа». Чернов и Мелкадзе сыграют с первых минут
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
Тренерский штаб «Тосно» определился со стартовым составом на матч 1-го тура чемпионата России против «Уфы».
Стартовый состав: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Кутин, Галиулин, Кашчелан, Карницкий, Мелкадзе, Заболотный, Марков.
Запасные: Опарин, Дудиев, Абазов, Буйволов, Сухарев, Мухаметшин, Казаев, Трошечкин, Палиенко, Карвальо, Нуну Роша, Альшин.
Напомним, матч состоится 15 июля в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 17:30.
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