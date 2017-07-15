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«Тосно» - «Уфа». Чернов и Мелкадзе сыграют с первых минут

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Тренерский штаб «Тосно» определился со стартовым составом на матч 1-го тура чемпионата России против «Уфы».

Стартовый состав: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Кутин, Галиулин, Кашчелан, Карницкий, Мелкадзе, Заболотный, Марков.
Запасные: Опарин, Дудиев, Абазов, Буйволов, Сухарев, Мухаметшин, Казаев, Трошечкин, Палиенко, Карвальо, Нуну Роша, Альшин. 

Напомним, матч состоится 15 июля в Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 17:30.


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