Валерий Петраков: У «Томи» слишком слабый состав для ФНЛ
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал разгромное поражение от «Луча-Энергии» во втором туре первенства ФНЛ.
«Достаточно тяжело играть в футбол, если у нас недостаточно укомплектован состав. Прежде всего, в обороне. Допускаем позиционные ошибки, с которыми трудно рассчитывать на положительный результат. Но рук не опускаем, ждем подкрепления. В последний момент получили право заявить футболистов, а сделать за неделю добротную команду нереально.
Сегодня мы, на мой взгляд, провели два разных тайма. До перерыва не было ни движения, ни остроты. По существу, мы были как ватные и ничего не создали. Во втором тайме с выходом второго нападающего оживились, стали какие-то моменты создавать. Но еще раз повторюсь, сейчас у нас состав недостаточно серьезный для ФНЛ», - цитирует Петракова официальный сайт лиги.
Матч
Луч-Энергия - Томь - 3:0 (1:0)
Голы
Мязин 23 (1:0). Бажев 48 (2:0). Гордиенко 78 (3:0).
Состав
Луч-Энергия: Котляров, Соблиров, Тихий, Стешин, Насадюк (Марченко, 66), Пономаренко, Носов (Гордиенко, 59), Килин, Бажев (Заерко, 84), Маляка, Мязин (Хлебородов, 77)
Томь: Шафинский, Герасимов, Соколов (Салахутдинов, 46), Митерев, Каретник (Саная, 47), Петраков Ю., Деобальд, Войдель (Большунов, 82), Сасин, Соболев, Кудряшов
Незабитые пенальти
Саная (Томь), 90
Предупреждения:
нет - Соколов, 17; Сасин, 40; Войдель, 49; Салахутдинов, 74
Место и дата
15 июля 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция