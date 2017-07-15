Валерий Петраков: У «Томи» слишком слабый состав для ФНЛ

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал разгромное поражение от «Луча-Энергии» во втором туре первенства ФНЛ.

«Достаточно тяжело играть в футбол, если у нас недостаточно укомплектован состав. Прежде всего, в обороне. Допускаем позиционные ошибки, с которыми трудно рассчитывать на положительный результат. Но рук не опускаем, ждем подкрепления. В последний момент получили право заявить футболистов, а сделать за неделю добротную команду нереально.

Сегодня мы, на мой взгляд, провели два разных тайма. До перерыва не было ни движения, ни остроты. По существу, мы были как ватные и ничего не создали. Во втором тайме с выходом второго нападающего оживились, стали какие-то моменты создавать. Но еще раз повторюсь, сейчас у нас состав недостаточно серьезный для ФНЛ», - цитирует Петракова официальный сайт лиги.