Винченцо Монтелла: Я мечтал поработать с Бонуччи

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла назвал защитника Леонардо Бонуччи одним из двух лучших центральных защитников мира. Об этом сообщает RT со ссылкой на Football Italia.

«Мне легче тренировать сильных игроков. Бонуччи - игрок мирового класса. Думаю, что он и Серхио Рамос являются лучшими центральными защитниками в мире. Я мечтал поработать с Леонардо», - рассказал Монтелла.

Ранее «Милан» объявил о переходе Бонуччи из «Ювентуса». Напомним, Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 года. За это время итальянец провел 319 матчей, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач.