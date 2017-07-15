«Урал» сыграл вничью с «Ростовом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Урал» дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в стартовом матче первого тура чемпионата России.
У хозяев поля отличился Николай Димитров (41-я минута - с пенальти), у гостей - Александр Гацкан (60-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
В следующем туре «Урал» 23 июля сыграет на выезде с «Динамо», а «Ростов» в тот же день примет «Ахмат».
Матч
Голы
Димитров 41 (1:0 - пен.). Гацкан 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Балажиц, Динга, Димитров, Бавин, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Ставпец (Юсупов, 87), Лунгу
Ростов: Абаев, Ингасон (Бобен, 45), Устинов, Вилюш, Зуев (Думбия, 73), Юсупов, Калачёв, Мевля, Байрамян, Гацкан, Бухаров (Дядюн, 15)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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