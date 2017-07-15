Ахмат» обыграл «Амкар» в 1-м туре молодежного первенства
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Грозненский «Ахмат» обыграл пермский «Амкар» в матче первого тура молодежного первенства России по футболу со счетом 2:1.
У победителей голами отметились Идрис Умаев и Аюб Бацуев. У «Амкара» точный удар на счету Антона Шиндера.
В следующем туре 22 июля «Амкар» встретится на выезде с «Анжи». В тот же день «Ахмат» сыграет в гостях с «Ростовом».
Матч
Ахмат (мол) - Амкар (мол) - 2:1 (0:0)
Место и дата
15 июля 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически