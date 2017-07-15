Ахмат» обыграл «Амкар» в 1-м туре молодежного первенства

Экс-голкипер «Ростова» Амельченко завершил карьеру в 32 года по состоянию здоровья

Как сообщает официальный сайт минского клуба «Крумкачы», белорусский вратарь Антон Амельченко, известный по выступлениям за «Ростов», «Москву» и «Терек», завершил карьеру в возрасте 32 лет из-за проблем со здоровьем.