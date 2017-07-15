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Ахмат» обыграл «Амкар» в 1-м туре молодежного первенства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Грозненский «Ахмат» обыграл пермский «Амкар» в матче первого тура молодежного первенства России по футболу со счетом 2:1.

У победителей голами отметились Идрис Умаев и Аюб Бацуев. У «Амкара» точный удар на счету Антона Шиндера.

В следующем туре 22 июля «Амкар» встретится на выезде с «Анжи». В тот же день «Ахмат» сыграет в гостях с «Ростовом».

Матч

Ахмат (мол) - Амкар (мол) - 2:1 (0:0)

Место и дата

15 июля 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

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