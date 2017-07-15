Спортсмены и тренеры, уличенные в допинге, лишатся стипендии президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому спортсмены, тренеры и иные специалисты будут лишаться президентской стипендии за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Если спортсмен, тренер или иной специалист в области физической культуры и спорта, получающий стипендию, признан нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, то они лишаются права на получение стипендии Президента Российской Федерации», - говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утвердившее комплекс мер по предотвращению и борьбе с употреблением запрещенных веществ в отечественном спорте. Документ был обнародован на официальном сайте кабмина. Осуществлять контроль и координацию комплекса поручено Министерству спорта.