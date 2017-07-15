Дмитрий Парфенов: Пока привыкаем к «Петровскому», «Уфа» тут играла даже больше нас

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1).

- Все решил один момент. Где-то мы потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Моментов было немного, вязкая игра. Обе команды хорошо подготовились и показали качественный футбол.

- Какие ощущения от переезда на «Петровский»?

- Мы пока к нему привыкаем. «Уфа» тут играла даже больше нас. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас. Надеюсь, скоро мы сможем порадовать их хорошей игрой на новом стадионе.

- Расстроены ли тем, что не удалось сохранить в команде Артема Милевского?

- Милевский уже не наш игрок, поэтому говорить о нем ничего не буду.

- Какие задачи на сезон?

- Конечно, мы все адекватные люди, никто не говорит про тройку призеров. Но мы гордая, молодая команда. Просто так никому отдавать очки не будем, - приводит слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев, минутой ранее выйдя на замену.

Следующий матч в РФПЛ клуб из Ленинградской области сыграет 22 июля в гостях против «Краснодара», уфимский клуб на следующий день дома встретится со «Спартаком».

«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения

