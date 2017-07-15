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Дмитрий Парфенов: Пока привыкаем к «Петровскому», «Уфа» тут играла даже больше нас

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1).

- Все решил один момент. Где-то мы потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Моментов было немного, вязкая игра. Обе команды хорошо подготовились и показали качественный футбол.

- Какие ощущения от переезда на «Петровский»?
- Мы пока к нему привыкаем. «Уфа» тут играла даже больше нас. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас. Надеюсь, скоро мы сможем порадовать их хорошей игрой на новом стадионе.

- Расстроены ли тем, что не удалось сохранить в команде Артема Милевского?
- Милевский уже не наш игрок, поэтому говорить о нем ничего не буду.

- Какие задачи на сезон?
- Конечно, мы все адекватные люди, никто не говорит про тройку призеров. Но мы гордая, молодая команда. Просто так никому отдавать очки не будем, - приводит слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев, минутой ранее выйдя на замену.

Следующий матч в РФПЛ клуб из Ленинградской области сыграет 22 июля в гостях против «Краснодара», уфимский клуб на следующий день дома встретится со «Спартаком».

«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения

Матч

Тосно - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Сысуев 65 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе

Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)

Предупреждения:

Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция

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