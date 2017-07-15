Сергей Семак: Нужного результата «Уфа» добилась, а это главное
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России против «Тосно» (1:0).
- Игра была не самая зрелищная. Качество игры не понравилось. Моментов было мало, но нужного результата мы добились, а это главное.
- Что случилось с Обляковым, насколько серьезна его травма?
- У Вани очень сильная судорога. Возможно, она связана с переходом с искусственного поля на натуральное. Желаем ему скорейшего выздоровления. Жаль, что ему не удалось показать себя при своих болельщиках, - приводит слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев, минутой ранее выйдя на замену.
Следующий матч в РФПЛ клуб из Ленинградской области сыграет 22 июля в гостях против «Краснодара», уфимский клуб на следующий день дома встретится со «Спартаком».
Иван Обляков - воспитанник академии «Зенита». В 2016 году полузащитник не получил предложение от петербургского клуба и подписал контракт с «Уфой».
«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения
Матч
Голы
Сысуев 65 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе
Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)
Предупреждения:
Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция