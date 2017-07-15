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Сергей Семак: Нужного результата «Уфа» добилась, а это главное

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России против «Тосно» (1:0).

- Игра была не самая зрелищная. Качество игры не понравилось. Моментов было мало, но нужного результата мы добились, а это главное.

- Что случилось с Обляковым, насколько серьезна его травма?
- У Вани очень сильная судорога. Возможно, она связана с переходом с искусственного поля на натуральное. Желаем ему скорейшего выздоровления. Жаль, что ему не удалось показать себя при своих болельщиках, - приводит слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев, минутой ранее выйдя на замену.

Следующий матч в РФПЛ клуб из Ленинградской области сыграет 22 июля в гостях против «Краснодара», уфимский клуб на следующий день дома встретится со «Спартаком».

Иван Обляков - воспитанник академии «Зенита». В 2016 году полузащитник не получил предложение от петербургского клуба и подписал контракт с «Уфой».

«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения

Матч

Тосно - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Сысуев 65 (0:1).

Состав

Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе

Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)

Предупреждения:

Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция

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