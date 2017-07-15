Виталий Мутко: Считаю, судья ничем игру за Суперкубок России не испортил
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оценил работу главного арбитра матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» Владислава Безбородова.
- В целом, считаю, судья ничем игру не испортил - его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так все время судит. Были «качели» все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте.
Все сослагательные вещи - «если бы, то игра сложилась вот так» - к футболу не применимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь, - приводит слова Мутко ТАСС.
Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.
18 июля красно-белые сыграют на «Открытие Арене» с «Динамо» в первом туре чемпионата России-2017/18.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция