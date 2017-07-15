Виталий Мутко: Считаю, судья ничем игру за Суперкубок России не испортил

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оценил работу главного арбитра матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» Владислава Безбородова.

- В целом, считаю, судья ничем игру не испортил - его вообще не было видно весь матч, он давал играть, бороться, он так все время судит. Были «качели» все 120 минут. Не пойму, в каком моменте судья решил исход матча? Просто играйте.

Все сослагательные вещи - «если бы, то игра сложилась вот так» - к футболу не применимы. Сложилось так, и уже ничего не поделаешь, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.

18 июля красно-белые сыграют на «Открытие Арене» с «Динамо» в первом туре чемпионата России-2017/18.