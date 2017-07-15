Александр Ивченко: Комментировать игру не буду, до поезда остается мало времени
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко после выездного матча второго тура ФНЛ с «Енисеем» (1:3) поздравил хозяев поля с юбилейным сезоном.
- Прошу меня извинить, до поезда остается совсем мало времени, - сказал Ивченко. - Комментировать игру не буду, хочу поздравить команду хозяев – она проводит юбилейный восьмидесятый сезон в своей истории. Хочу пожелать «Енисею» успехов!
Матч
Голы
Козлов 29 (1:0). Исаев 40 (2:0). Богатырёв 70 (2:1). Камеш 80 (3:1).
Состав
Енисей: Чепчугов, Мильдзихов, Васильев, Кичин, Новиков, Гарбуз, Иванов, Исаев, Камеш, Малоян, Козлов
Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро, Мурачев, Богатырёв, Макоев, Чудин, Шляпкин, Рябокобыленко, Карпов
Место и дата
15 июля 14:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция
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