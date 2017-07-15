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Леонид Кучук: Обстоятельства сказались на игре «Ростова»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги матча первого тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

- Что случилось с Бухаровым и Ингасоном?

- Саша получил травму в стыке и попросил замену. Ингасон не смог продолжить игру после столкновения. Он хотел остаться на поле, но этого не стоит делать при таких травмах. Надеюсь, что скоро он будет в строю. Обстоятельства сказались на нашей игре. Мы потеряли замены, изменилась стратегия. Стали играть очень аккуратно.

- Почему Макеева и Паршивлюка не было в заявке на матч?

- У Жени обострилась старая травма. Думаю, что он будет готов через 1-2 недели. Что касается Сергея, надеюсь, он будет в строю еще раньше. Оба игрока хорошие, они нас усилят. У «Урала» обстоятельства тоже внесли свои коррективы. На поле так и не вышли Ильин и Фидлер, - сказал Кучук

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