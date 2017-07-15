Леонид Кучук: Постараемся сохранить традиции Бердыева

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук рассказал о задачах на сезон и прокомментировал итог встречи первого тура РФПЛ с «Уралом» (1:1).

- Показалось, что в концовке «Ростов» перестал активно атаковать.

- Команды построили игру на вязкой обороне. При такой защите есть опасность получить быструю атаку. По этой причине риск был сведен до минимума, игра строилась осторожно. Искали ошибки соперников. Что касается активности, с выходом Муссы мы прибавили в скорости. Появилось пространство, могли извлечь из этого выгоду. Но, даже выпуская его, нужно было думать, выдержат ли остальные ребята концовку. Все-таки у нас не было замен.

- Результат? Очко есть очко, тем более на выезде. У нас задача – сформировать новую команду, которая будет конкурентоспособной. Любой команде с нами будет непросто. Футболистов приходится докручивать до готовности, но все традиции, которые заложил Курбан Бердыев, мы постараемся сохранить, - сказал Кучук.