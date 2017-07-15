Дмитрий Аленичев: Провели неплохую игру, но нужно прибавлять
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Тюменью» (3:1) во втором туре ФНЛ.
«Хотелось бы поздравить ребят с победой и поблагодарить их за целеустремленность, высочайшую самоотдачу, желание победить после проигранной первой игры в Санкт-Петербурге. Также хочу поздравить болельщиков «Енисея» - они молодцы. Немножко этот матч омрачили травмы. Насколько мне известно, повреждения Малояна и Васильева достаточно серьезные, у Тена ушиб. В целом, считаю, провели неплохую игру, но можем играть лучше. Нужно прибавлять, видно, что первые 20-30 минут волновались, много потерь было необязательных, но смогли первыми забить очень нужный гол, потом последовал второй мяч. Во втором тайме стали играть по счету. В целом вполне закономерная победа нашей команды», - сказал Аленичев.
Матч
Голы
Козлов 29 (1:0). Исаев 40 (2:0). Богатырёв 70 (2:1). Камеш 80 (3:1).
Состав
Енисей: Чепчугов, Мильдзихов, Васильев, Кичин, Новиков, Гарбуз, Иванов, Исаев, Камеш, Малоян, Козлов
Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро, Мурачев, Богатырёв, Макоев, Чудин, Шляпкин, Рябокобыленко, Карпов
Место и дата
15 июля 14:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция