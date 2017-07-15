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Дмитрий Аленичев: Провели неплохую игру, но нужно прибавлять

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над  «Тюменью» (3:1) во втором туре ФНЛ.

«Хотелось бы поздравить ребят с победой и поблагодарить их за целеустремленность, высочайшую самоотдачу, желание победить после проигранной первой игры в Санкт-Петербурге. Также хочу поздравить болельщиков «Енисея» - они молодцы. Немножко этот матч омрачили травмы. Насколько мне известно, повреждения Малояна и Васильева достаточно серьезные, у Тена ушиб. В целом, считаю, провели неплохую игру, но можем играть лучше. Нужно прибавлять, видно, что первые 20-30 минут волновались, много потерь было необязательных, но смогли первыми забить очень нужный гол, потом последовал второй мяч. Во втором тайме стали играть по счету. В целом вполне закономерная победа нашей команды», - сказал Аленичев.

Матч

Енисей - Тюмень - 3:1 (2:0)

Голы

Козлов 29 (1:0). Исаев 40 (2:0). Богатырёв 70 (2:1). Камеш 80 (3:1).

Состав

Енисей: Чепчугов, Мильдзихов, Васильев, Кичин, Новиков, Гарбуз, Иванов, Исаев, Камеш, Малоян, Козлов

Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Шакуро, Мурачев, Богатырёв, Макоев, Чудин, Шляпкин, Рябокобыленко, Карпов

Место и дата

15 июля 14:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция



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