Дмитрий Аленичев: Провели неплохую игру, но нужно прибавлять

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Тюменью» (3:1) во втором туре ФНЛ.

«Хотелось бы поздравить ребят с победой и поблагодарить их за целеустремленность, высочайшую самоотдачу, желание победить после проигранной первой игры в Санкт-Петербурге. Также хочу поздравить болельщиков «Енисея» - они молодцы. Немножко этот матч омрачили травмы. Насколько мне известно, повреждения Малояна и Васильева достаточно серьезные, у Тена ушиб. В целом, считаю, провели неплохую игру, но можем играть лучше. Нужно прибавлять, видно, что первые 20-30 минут волновались, много потерь было необязательных, но смогли первыми забить очень нужный гол, потом последовал второй мяч. Во втором тайме стали играть по счету. В целом вполне закономерная победа нашей команды», - сказал Аленичев.





